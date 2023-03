Koniec Modrej koalície alebo čo si myslieť o Dzurindovi (píše Ivan Mikloš)

Autor je prezident MESA 10 a exminister financií

Minulý týždeň vyvolali rozruch najmä dve témy – koniec projektu Modrej koalície a kniha Rada Baťa Hrobári slovenskej politiky.

Tieto témy spolu úzko súvisia a sú dôležité nielen pre minulosť a poučenie z nej, ale ešte viac pre budúcnosť, a to aj pre tú najbližšiu. Inak povedané, to, čo sa deje a ako sa to deje, môže výrazne ovplyvniť najbližšie voľby, a teda aj budúcnosť slobody a demokracie na Slovensku.

Na politike ma odjakživa prekvapovalo najmä to, ako veľmi sa môže objektívna realita líšiť od tej vnímanej, aké pomerne ľahké je ľudí zmanipulovať, oklamať a ovplyvniť, aby videli veci tak, ako ich vidia, chcú vidieť alebo potrebujú vidieť mienkotvorní aktéri tejto hry.

Snem, ktorý nebol

Áno, ide predovšetkým o politikov, ale nielen o nich. Veľmi dôležitú úlohu v tejto hre o interpretáciu reality hrajú novinári a médiá a, samozrejme, úplne novým fenoménom, ktorý zásadne zmenil pravidlá hry v tejto oblasti, sú v posledných desaťročiach sociálne siete.

Znovu som si to uvedomil pri sledovaní fiaska Modrej koalície minulý týždeň. Z toho, čo sa deje, som bol a som znechutený a zdesený a určite je nás takých viac.