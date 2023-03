Nie je to spájanie a ešte je to zbytočné (komentár)

Hrozba prepadnutých hlasov sa dá vyriešiť odchodom.

Sú situácie, keď človeku niečo prekáža, omína a tlačí ho to ako kamienok v topánke, ale zdroj svojho nepohodlia nevie pomenovať. Napríklad ako už niekoľkomesačný projekt "spájania" "pravice". Človek akosi inštinktívne vníma, že tam niečo nesedí a niekto sa ho snaží obabrať, ale čo to vlastne je?

Háčik je asi v tom, že to označenie je lživé na viacerých úrovniach, takže sa v pletenci nezmyselných slov všelikto stratí. Je to istý typ komunikačnej hybridnej vojny – keď zbavíme slová významu, prijímateľ napokon prijme, že význam už nemusí mať ani nič iné a všetko sa smie.

Vojna je mier, sloboda je otroctvo a prestup zo strany je spájanie. Asi už treba vo verejnom záujme urobiť nápravu.

Prvá časť je ľahká, totiž, že sa predsa nerozprávame o žiadnom spájaní, do Krišnovej matere už. Aby sme to tak mohli nazvať a existoval dôvod o tom hovoriť, museli by sa stretnúť nejaké etablované politické subjekty.

Ibaže tie (SaS, Sme rodina, KDH, PS) spájanie do radu odmietli, takže ani nie je technicky možné.