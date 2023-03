Kedy Fico dostavia diaľnicu do Košíc (komentár)

Takto uraziť spriatelený Vietnam!

Veru, takúto urážku Vietnamu a Afganistanu, akej sa pravidelne dopúšťajú v éteri predstavitelia Smeru, to by sme nečakali. Keď hovoria, že proti jadrovej veľmoci sa nedá vyhrať, zabudli toto heslo otestovať skúsenosťou spomínaných krajín.

Také zanedbanie vzťahov s Vietnamom nás šokuje najmä po tom, ako nemecké orgány spravodlivosti naznačili, že za Fica sa pomáhalo s prevozom uneseného vietnamského občana. Na jeho adresu v Smere dodnes hovoria, že sa to nikdy nestalo, a keď sa to stalo, tak nedopatrením, a navyše si to zaslúžil, lebo to bol korupčník. A ako dobre vieme, Smer sa proti korupcii vo Vietname a v poslednom čase najmä na Ukrajine ostro vymedzuje.

Afganci aj Vietnamci sa isto dobre zasmejú, keď im poviete smerácky vtip o tom, že s jadrovou veľmocou sa nevyhráva. Škoda, že sa ich nik nespýtal. A overiť ten výrok, to by zas bolo priveľa roboty.

Smer to má ošetrené dokonca aj pre prípad, že by tak ktosi učinil. V prípade, že ich pristihnete pri politickej tvorivosti, spustia, že nech už to je akokoľvek, takýto je ich názor. Že ten názor je iný, je ich a určite by ste ich chceli utláčať!