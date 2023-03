Ukrajinci vyhrali zimu a zvykli si na vojnu (píše Petra Procházková)

Moja ďalšia cesta na východ priniesla päť prekvapení.

Nestačím si vyskúšať tepláky, ale aj tak ich beriem. Obchodné centrum uprostred východoukrajinského Dnipra je plné ľudí, keď zaznie siréna, dnes už piata. Dáma v skúšobnej kabínke si neochotne sťahuje šaty s veľkým výstrihom a ide k pokladnici. Ponáhľam sa za ňou s teplákmi v módnej kaki, akú nosí aj Volodymyr Zelenskyj.

Prvé prekvapenie je, že sa to odohráva v meste, kde pred mesiacom ruská raketa zasiahla obytný dom a zabila v ňom štyridsaťšesť ľudí, ktorí tiež nedbali na varovanie a neschovali sa. Lenže okrem tých, ktorí sú na Ukrajine prvýkrát, si sirény takmer nikto nevšíma. Ak by zakaždým utekali do pivnice, nezostával by im čas na život. A Ukrajinci sa zubami-nechtami držia bežného života.

Delo nie je raketa

Keď sa predsa trochu rýchlejším krokom než obvykle ponáhľam z nákupov do nášho bytu v Starokozáckej ulici 22, míňam pouličný koncert miestnej rockovej kapely. Podupávanie mladých ľudí mi pripomína, že kam nedostrelí ruské delostrelectvo, ale „len“ rakety, tam sa ľudia s každodennou hrozbou naučili žiť.

Keď potom Dnipro opustíme a zamierime do miest, kam doletia ruské delostrelecké granáty, vidíme inú atmosféru. Žiadne veselice, len prázdne ulice, zatvorené školy a obchody a plné pivnice.