Nie všetci sú odsúdení (komentár)

Kočner je najnovšie živou pripomienkou, že nie všetci zločinci sú usvedčení.

Keď sa v novembri 2021 mal v Ružomberku premietať dokument Zuzany Piussi Očista, niekto vykúpil všetky lístky, aby si Ružomberčania nemohli pozrieť, ako to bolo s ich papierňou a kauzou Eco Invest na súde. A ako je to so slovenskou justíciou naozaj.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Aj Marian Kočner je najnovšie živou pripomienkou, že nie všetci zločinci sú odsúdení.

Kočner sa rozhodol vyjaviť akési skutočnosti z tejto kauzy a aj keď sa vraj nechystá stať tzv. kajúcnikom, existuje teoretická možnosť, že sa pri tejto výpovedi všelikto spotí. Napríklad Robert Fico.