Politika zase poráža logiku.

Keďže nedávno odišiel k Perinbabe Juraj Jakubisko, uctime si aj jeho politický odkaz. Ten spočíva v názve filmu „Lepšie je byť bohatý a zdravý ako chudobný a chorý“. V poslednom čase totiž pandémia a vojna na Ukrajine preskúšali tento odkaz, ktorý sa javil ako pevný konsenzus.

Účastníci protipandemických zhromaždení by aspoň s časťou výroku nesúhlasili. Rozhodli sa riskovať stratu zdravia, aby ukázali, ako veľmi sa hnevajú na vládu vydávajúcu zákazy a príkazy na ochranu verejného zdravia.

V súčasnosti sa grupujú ľudia na námestiach či na internetoch pod tvrdením, že agresia je síce nepekná, ale keďže Západ Ukrajinu ťahal do svojich štruktúr sľubujúcich bezpečnosť a prosperitu, vojna bola nevyhnutná.

Vlastne tým podpisujú tvrdenie, že vybrať si ambíciu mať sa lepšie bola drzosť hodná trestu. A my máme k potrestaniu prispieť ukončením zbrojenia Ukrajiny.

Keď si to zhrnieme, myšlienka, že je lepšie byť chorý a chudobný, nabrala politický život aj v našej spoločnosti. Nepripraveného človeka to môže aj zaskočiť, dokonca môže chcieť silno sa buchnúť do čela. Sociológia však zoceľuje myslenie tam, kde bežná logika stráca dych.