Demokrati akoby boli načisto odtrhnutí od reality

Autorka je režisérka

Už týždeň sa slovenský volič vyrovnáva s Demokratmi. Novým názvom vybabrali s ostatnými politickými subjektmi, ktoré by sa svojou povahou vpratali alebo chceli vpratať do prívlastku demokratický. Voliť demokratov sa v Európe považuje za vkusné, znie to dobre.

A keď sa radili, asi si spomenuli na velikána modernej slovenskej prózy Janka Jesenského. Preochotne zoškrtali predošlé názvy svojich ambícií, a že ich bol už pekný stĺpec, a zakrúžkovali názov jeho prozaického diela Demokrati. Janko Jesenský by im však vedel ponúknuť oveľa viac než len názov svojej brilantnej kritiky elít v ich bezškrupulóznom zápase o politický vplyv.

Predovšetkým obsah diela by si mali naservírovať, dokonca aj s rizikom, že sa v smiešnych karikatúrach s narušenou morálkou spoznajú. „Prišiel mu na um, a teraz ho už aj znepokojil predsedov výrok: Idú voľby. To síce ešte neznamená, že budú v januári alebo vo februári, ale uvedomil si, že i prípravy sú spojené s veľkou námahou, cestovaním... zlými nocľahmi, stravou, rečami, zhonom, a najmä neistotou, čo sa kandidovania týka,“ napísal pred sto rokmi, ani čo by mal krištáľovú guľu a videl v nej situáciu dnešných Demokratov. „A ty rozväzuj vrece sľubov, mam a klam.“