Najhorším scenárom nie je vláda s Pellegrinim, ale bez neho (píše Samo Marec)

Je čas ukázať, ako vyzerá budúcnosť bez Fica.

Autor je prekladateľ a publicista

Na tlačovke Demokratov to bola možno tretia veta: z povolebnej spolupráce vylučujú Republiku aj ĽSNS, Smer aj Hlas. Prakticky sa nedá nesúhlasiť. Škoda, že vlastne hovoria, že chcú byť v opozícii.

Samozrejme, Eduard Heger má riešenie a hovorí, že prezidentka by predsa po voľbách mohla vymenovať menšinovú vládu, ale radšej sa tvárme, že túto nedôstojnú politologickú gymnastiku nikdy nepredviedol. Inak by sme museli uznať, že rozpráva úplne dve na tri.

Môžeme sa na to totiž pozerať sprava aj zľava a obracať to, ako len chceme, ale iná možnosť ako vláda s Petrom Pellegrinim neexistuje – a je to navyše ešte aj najlepšia možnosť. Nie preto, že by bola dokonalá alebo aspoň vytúžená, ale preto, že všetky ostatné sú horšie.

My si pamätáme

Dva zo štyroch mojich najčítanejších článkov sú o Petrovi Pellegrinim. Ani jeden nie je ani omylom pozitívne ladený a všetko, čo je v nich napísané, aj naďalej platí.

Na tomto mieste naozaj nikdy o Petrovi Pellegrinim nezaznelo ani jedno pekné slovo. Nikto sa mu tu nevrhal do náručia, naopak: vždy zaznelo, že si veľmi dobre pamätáme, odkiaľ Peter Pellegrini prichádza, že vždy zastával všetky úrady, ktoré práve zastávať bolo treba, aj že o jeho motívoch si netreba robiť ilúzie.