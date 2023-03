Karas rozvíja absurdnú drámu (komentár)

Tresty pre riaditeľov nemocníc sú aj na súčasné pomery nehoráznosť.

Vzhľadom na dianie od marca 2020 by slovenský fanúšik absurdnej politickej drámy mohol otupieť, ale má šťastie, že účinkujúci vnímajú svoju zodpovednosť a zvyšujú dávky. Napríklad v jeseni 2020 servírovali hnev premiéra, ktorý sa hneval, že jeho vlastná vláda pripravila o život tisícky ľudí a spôsobila hospodárstvu miliardové škody.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V tejto veci asi aj mal pravdu (hoci z iných ako deklarovaných dôvodov) a raz by to mohlo byť aj súčasťou spisu obžaloby, ale predsa je to trochu zvláštne. Potom bolo už skôr maličkosťou, keď si členovia vlády navzájom vyjadrovali nedôveru, ale neprekážalo im to ďalej v nej sedieť.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Šéfom nemocníc hrozí až 15 rokov väzenia, ak nezoženú zdravotníkov. Kto to navrhol a prečo? (odpovede) Čítajte

Intenzita sa opäť zvýšila, keď prostredníctvom nastrčeného Gyimesiho začal premiérovi vyjadrovať nedôveru predseda premiérskej strany. A keby do volieb nezostával ešte polrok, povedali by sme, že sme dosiahli singularitu, keď minister spravodlivosti predkladá zákon, s ktorým nesúhlasí on sám a premiér, ktorý ho odkýval v memorande s LOZ.

Skvostné!