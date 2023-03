Heger by bagroval, Matovič chce slušnosť (komentár)

A aké záruky máme, že Demokrati nebudú pokračovať v matovičovinách?

Pátranie po otcovstve Demokratov má len jediný dôvod. Aby sme vedeli, či je vôbec nejaká šanca, že Eduard Heger nebude po voľbách pokračovať v matovičizácii slovenskej politiky. Zatiaľ nám nedoprial ten najjednoduchší spôsob, ako to zistiť – nevylúčil OĽaNO zo spolupráce.

Kadejakí odčítavači z pier tvrdia, že predsa povedal, akú politiku si želá, čím nepriamo Matoviča odmieta. Lenže on také veci hovoril aj počas pobytu v OĽaNO, čiže to vyslovene nie je zárukou ničoho.

Horšie však je, že Heger sa vyhraňuje najmä k spôsobu komunikácie Igora Matoviča, ostatné ho až tak nemrzí. Dvestovkou na dieťa sa chválil bez ohľadu na to, ako sme k nej prišli. Ešte sa aj ohradil, že dôležitý je predsa výsledok. Čiže keby sa legislatívny bager natrel komunikačne naružovo, už by to bolo všetko podľa Hegerovej chuti?