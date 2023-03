Menšie zlo už nebude stačiť (komentár)

Nádej a vieru „slušného Slovenska“ vystriedala únava a frustrácia.

Autorka je dídžejka a hudobná producentka

„Demokrati“ sa v poslednom období doťahujú o tom, kto má byť náčelník. Riešia, kto sa s kým má spojiť, ktorý náčelník sa má vrátiť, a ako by sa to tak nejako dalo, aby ak aj nevyhrajú voľby, tak aby sa aspoň Fico nevrátil.

Slovenské moderné dejiny sú vec konfliktu. Demokracie a komunizmu, prípadne mečiarizmu a ficizmu. Stačilo byť to povestné menšie zlíčko a ono sa už tie hlasy nejak pozbierali. Program sa písal tak, aby nejaký bol, hodnoty sa zvolili najprv tradične zľava-sprava, neskôr tak, ako ukázali výsledky PR agentúr.

Tak sme sa dostali do systému strán „veľkých“ lídrov a ich nohsledov, bez agendy, bez stratégie, bez nádeje. Po festivale premárnených príležitostí, ktorý predviedla posledná vláda, máme naštartované do volieb, kde nám reálne hrozí, že nespojených demokratov porazia spojení fašisti a národní socialisti. A to ešte nie sú ani 30. roky.