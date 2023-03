Fico bude najlepší nástroj pomsty (komentár)

OĽaNO robí všetko, aby sa bez Smeru nedalo vládnuť.

Načo sa sporiť, či bolo rozštiepenie OĽaNO koordinované, alebo autentické, keď praktické výsledky nadväzujú na doterajší vývoj, čiže sú v súlade s hlavnými záujmami Igora Matoviča. Teda dôsledne sa pomstiť občanom republiky, ktorí ho nevďačne odvrhli.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Samozrejme, najlepšie by sa nám vedel pomstiť sám, ale na to potrebuje moc a tá sa ešte stále získava vo voľbách, čiže tadiaľ to nepôjde. Musí preto siahnuť po druhom, o čosi menej dokonalom variante: Robertovi Ficovi.

Nebudeme ho nazývať Matovičovým kamarátom ani spojencom, ale objektívne platí, že v súčasnej situácii má najlepšie predpoklady ohroziť bezpečnostné, hospodárske a politické fundamenty Slovenskej republiky. Preto robí všetko pre to, aby sa v najbližších rokoch bez Fica nedalo vládnuť.

A dosahuje pri tom pozoruhodné výsledky.