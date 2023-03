Pellegrini ukazuje, aký je prijateľný (komentár)

Chodí diskutovať sám a chváli sa návštevami.

Hneváme sa na Ficov Smer, že si z médií urobil súpera v kampani. No Pellegriniho zakrádanie sa éterom by bolo načim tiež podrobiť skúmaniu.

Predstavitelia Hlasu síce chodia do diskusií a samotný líder dal v poslednom čase pár rozhovorov, ktoré asi aj mali ambíciu byť profilové, nedá sa však prehliadnuť, že kritické médiá obchádza oblúkom.

Kým jeho spolustraníci si to chodia odtrpieť do relácií s oponentmi, Pellegrini si stanovil formát chránenej dielne, kde sa ho pýtajú tak, aby nestratil náladu a úsmev.

Nechceme byť nevďační, keďže vďaka kolegom z Nového Času, Plusiek a RTVS sme sa dozvedeli, kde je a kam by chcel kráčať. Parafrázujeme: Pellegrini vraj nestojí o partnerstvo s niekým, koho program je revanš, neponúka Slovensku víziu a zahraničie by ho izolovalo.

Výborne, pod týmto opisom si aj kohosi vieme predstaviť.

Môže to byť prísľub, že Fico ostane na kôpke len s fašistami, ak by vo voľbách hoc aj zvíťazil. Stále sa nám však chce veriť, že aj nahnevaný našinec túžiaci poslať Matoviča so spolupáchateľmi tam, kam posiela Káčer, by zároveň radšej volil neostať v hanbe pred susedmi.