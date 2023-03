Zaujíma ešte niekoho Dzurindov časostroj?

Hegerove prejavy ukazujú, aká prázdna je dnes idea spojenej pravice.

Autor je sociológ

Keď príde na pravicu a ľavicu, panuje na Slovensku zmätok. Ako to, že sa pravičiari stále ruvú? Prečo si niektorí prajú silný štát, keď pravica by štát predsa najradšej rozpustila? A najmä, čo je to „stredopravé spektrum“, v ktorom Heger a Dzurinda zakladajú projekty?

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Riešením je zväčša vyhlásenie, že rozdelenie na pravicu a ľavicu dnes už jednoducho nefunguje. Pravo-ľavé spektrum mätie preto, že nemá zložky dve, ale (aspoň) tri.

Neľahké spojenectvo pravice

Zabúda sa totiž, že moderná pravica stojí na spojení dvoch protichodných ideológií - liberalizmu a konzervativizmu, ktoré vzniklo v opozícii proti nástupu socializmu v 19. storočí. Socialisti, ktorí zasadli na miesto ľavice, nedbali na rozdiely: že liberáli presadzujú osobnú slobodu, kým konzervatívci bránia údajne prirodzenú hierarchiu moci, danú náboženstvom. Videli v oboch záujmy skupín koncentrujúcich spoločenskú a ekonomickú moc, vyššej strednej triedy (liberáli) a aristokracie (konzervatívci).