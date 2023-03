Nech volič vie všetko o všetkom

Kniha Rada Baťa je učebnicou občianstva pre dospelých.

Autor je filozof a správca Nadácie otvorenej spoločnosti



Politika je umením možného a jej úlohou je dávať ľuďom nádej. O politike ako ceste k najlepšiemu z možných svetov však môžu snívať odborníci a úradníci, nie politici. Tí vedia, že „perfektné je nepriateľom dobrého“ a dobré je obvykle maximum možného, lebo veď podstatou politickej práce je kompromis.

Lenže ako predať voličom kompromis ako svoje víťazstvo? No tak, že volič nevie a nevidí všetko. Primárnym ohrozením politikov sú preto novinári, ktorí sa v tom „všetkom“ vŕtajú a chcú usvedčovať politikov z nejednoty slov a činov. A to potom vždy vyzerá zle. Aj preto jedna zo zásad skúsených politikov v diskusiách s novinármi znie: „Aké sú vaše otázky na moje odpovede?“

Hlavnou zložkou obrany politikov proti novinárom je lojalita a diskrétnosť. Sú ako záclony, cez ktoré nevidno do kuchyne. Nemusia fungovať dokonale, občas sa niekto preriekne, občas niečo unikne, no podstatné je, že nikdy neunikne všetko. To je ultimatívna hrozba, najvyššia úroveň reputačného rizika, proti ktorej sa nedá nijako brániť v prípade, ak sa vyniesť veci na verejnosť rozhodne niekto zo zákulisia, kto pri nich celý čas bol.