Mistrík spravil v minulosti dobré rozhodnutie. Teraz neponúka nič

Dohoda s Čeputovou ešte neprebolela.

Niežeby volič nemal prázdne nádoby rád, stačí sa pozrieť na preferencie Hlasu. No ak niekto dokonale ilustruje vyprázdnenosť politickej scény od postáv, do ktorých možno vložiť nádej, je to Robert Mistrík.

Milovníci sizyfovskej hrdlačiny môžu skúsiť pohľadať víziu tohto pána politika a potom ju oznámiť publiku – namiesto neho.

Bývalý prezidentský kandidát Mistrík spravil vynikajúce rozhodnutie, keď odstúpil z prezidentských volieb v prospech Zuzany Čaputovej. Udialo sa tak po predchádzajúcej obojstrannej dohode medzi nimi.

Vyzeralo to ako dohoda dvoch zrelých ľudí v prospech Slovenska, lenže zrejme to nebude úplný obrázok. Azda jediná politická práca, ktorej sa odvtedy venoval, bolo dávať najavo, že rozhodnutie nekandidovať ešte neprebolelo. Mistrík má na Čaputovú nezvyčajne ťažké srdce.

Neznamená to, že prezidentku nemožno kritizovať, ako sa tu občas vyčítavo vznáša v priestore a je príznakom intelektuálne poslabšej chvíľky.

Nie všetka tá kritika však sadla. Hovoriť teraz o jej váhavosti, keď netrvala na júnových voľbách? Jasné, samozrejme, pokojne až do Vianoc.

Veľmi čudne však pôsobila predovšetkým búrka v pohári alias Sládkovičovo. Podľa Mistríkovho názoru prezidentka nemala Plavčana vymenovať. Ešte aj keď si odmyslíme marginálnosť celej témy – koho zaujíma pofidérny rektor pofidérnej školy? –, diabol je v detailoch.

Takým detailom je bazálna úcta k tomu, čo hovoria druhí ľudia, respektíve odborníci.

Keď akýkoľvek chemik označí najmenej dvoch ústavných právnikov s menami a tvárami za internetových, pričom sám sa oprie o názor ústavného právnika, ktorého odmietne menovať (!), má pomerne veľký problém a mal by si upratať. Iný detail je jeho omrnčanosť na Čaputovú.

V podcaste denníka N dostal otázku, či je politik, a odvetil kladne. Čože?