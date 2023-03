Blaha šíri klamstvá o mobilizácii, Žilinka sa bicykluje a všetko je v poriadku (píše Samo Marec)

Toto už nie sú obyčajné klamstvá o tom, ako sa za komunizmu dobre žilo.

Autor je prekladateľ a publicista

Istá známa sa mi minule sťažovala, že moje články už nie sú také zábavné ako kedysi. Akoby nie.

Veď si len zoberte, že strana Demokrati má štyroch ministrov a premiéra, ktorý bol zároveň aj ministrom zdravotníctva a financií, ale ministrom zdravotníctva už nie je, ale ministrom financií ešte stále je, i keď ním už bol aj predtým, ako sa stal premiérom.

Doba je navyše tehotná demokraciou.

Máme Demokratov a demokratov, ktorí sa chcú s Demokratmi spájať, ale aj demokratov, ktorí sa s Demokratmi spájať nechcú, no a okrem Demokratov, demokratov a demokratov máme ešte aj demokratov, ktorí zakladajú úplne nové demokratické strany, lebo sa s Demokratmi nespojili, plus demokratov, ktorí by sa aj s niekým spojili, ale nikto ich nechce.

Paviáni, opice a Michalovce

Vraj to nie je zábavné, ale akoby nie.

Veď Igor Matovič, tento strážny pes demokracie s odvahou čivavy, išiel na diskusiu do Michaloviec a povedal, že bez ochranky, lebo on sa ničoho nebojí. Aj keď ochranku v skutočnosti používa, hoci by nemal, čiže sa buď bojí, alebo je papaláš.

A tiež hovoril, že bez nadávok, lebo ľudia by si predsa nemali nadávať, a vyčítal Káčerovi paviánov a Naďovi opice. Aj keď vtedy, keď tie opice zazneli, tak ich Naďovi nevyčítal.

A vôbec, veď vieme, že Igor Matovič nikdy nikomu nevynadal, teda okrem všetkých tých ľudí, ktorým vynadal. A tých je toľko, že by už spolu vytvorili aj jedno stredne veľké mesto.

A potom povedal, že ako jeden z mála netrpí v politike egom, a tiež sľúbil, že ak vo voľbách nezíska päť percent, odíde z politiky. A potom vyšiel prieskum, v ktorom mal menej ako päť percent.

Migy na Ukrajinu

Ďalej sa schvaľovali migy na Ukrajinu, čo, aby sme si rozumeli, je prospešné a absolútne správne.