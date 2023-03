Vláda poslanie migov neutajila. Ani by to nešlo (komentár)

Demokrati nás nútia kampaňovať s nimi.

Štyri krajiny, o ktorých sa poslanci dozvedeli na branno-bezpečnostnom výbore, mali svoje letúne poslať bez toho, aby to ich predstavitelia hlásili na verejnosti a fotili sa s ukrajinským prezidentom. To nás núti pýtať sa, či by takýto scenár nesvedčal lepšie aj nám.

Nuž, vieme si predstaviť, že Smer aj s priateľmi z Republiky by pri prvom podozrení, že migy odišli na Ukrajinu, začali jančiť. Poslanec Blaha by s kamerou na hlave behal po Sliači a poslanec Uhrík by sa vo videopríspevku pýtal, čo za to Naď dostal od Američanov. Čiže by sme boli približne tam, kde sme aj dnes.

Peter Pellegrini by svoj výrok „Keby som bol premiérom, tie migy by lietali“ mohol predniesť hneď, ako by sa rozšírili pochybnosti, či sú lietadlá ešte na Slovensku.

Čiže nie, nechce sa nám veriť, že utajené poslanie by nás ušetrilo debaty, ktorú dnes zažívame. Ako sa nepodarilo ani predísť rozruchu pri schválení obrannej dohody s USA a vykoľajilo sa to až kamsi k lepeniu plagátov s tvárami poslancov označovaných za vlastizradcov.

Dalo by sa tiež povedať, že debatovanie o migoch sa Hegerovým Demokratom náramne hodí do kampane. Prinútili tých, ktorí sú za pomoc Ukrajine všetkými desiatimi, obhajovať či sa aspoň povzniesť nad rozhegané riešenia, s ktorými vláda prišla.