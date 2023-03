Nejde len o Editku. Koho všetkého sa týka rozhodnutie o zaplatení liečby? (komentár)

S nevyliečiteľnými pacientmi trpia celé rodiny.

Toto rozhodnutie súdu je prelomové. Ešte nikdy sa nestalo, aby zdravotná poisťovňa dostala nariadenie uhradiť liek, ktorý dovtedy pacientovi či pacientke opakovane zamietla. Editka, ktorá (našťastie) ešte nemá ani dva roky, tak vyhrala boj s veterným mlynom a získala nádej na dlhší a kvalitnejší život.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Príbeh tohto malého dievčatka pritom v mnohom kopíruje príbehy iných mužov, žien a detí, ktorí trpia ojedinelým ochorením.

Ich liečba je extrémne náročná, mnohonásobne prekračuje možnosti jednotlivca na úhradu z vlastného vrecka a poisťovňa nie je vždy ochotná terapiu zaplatiť. Dokonca ani takú, ktorá je v súlade s vedeckými poznatkami a ktorá je jedinou (a časovo limitovanou) možnosťou.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Zastaví jej ochabovanie svalov. Štátna poisťovňa musí Editke preplatiť dvojmiliónový liek, rozhodol súd Čítajte

Napriek tomu sa po rozhodnutí súdu podsúva myšlienka, či nejde o nebezpečný precedens. Budú teraz drahé lieky dostávať všetci?

V krajine, ktorá sa na jednej strane ochotne vyzbiera na drahý liek, no potom ľuďom odkázaným na invalidný vozík závidí lepšie miesto na parkovanie, je to téma, ktorá reže do živého.