Nový perex

Členovia ruského establišmentu sa predbiehajú v snahe vystihnúť, ako veľmi pre Putina zatykač z Haagu nič neznamená a ako je to bežným Rusom úplne jedno. Najlepšie to dal Medvedev, keď povedal, že je to kus toaletného papiera.

