Ako vláda buduje inštitúcie (komentár)

Po ŠÚKL a NIKA sa ozvali aj strážcovia verejných financií.

Je azda aj obľúbeným klišé, že Slovensku chýbajú pevnejšie, autonómnejšie a sebaistejšie inštitúcie schopné ísť aj do nepríjemných konfliktov s inými zložkami moci. Nebudeme ho spochybňovať, vytvára priestor, aby sme v tomto smere pochválili vládu za príspevok k budovaniu inštitúcií.

Pravda, najprv ich začali demolovať, ale škody a nehoráznosti nadobudli taký rozsah, že niektorých úradníkov prinútili aktívne sa proti nim ohradiť. Takmer zabudnutým príkladom bola riaditeľka ŠÚKL Zuzana Baťová, ktorá čelila verejnej šikane odroňa v ústavnej funkcii, lebo odmietla rozdávať pečiatky.

Tento rok to ide rýchlo. Najprv Národná implementačná a koordinačná autorita vydala takú strašidelnú správu o úspechoch ministra Vladimíra Lengvarského pri sabotovaní plánu obnovy, že by to okrem politickej mohlo mať aj trestnoprávnu dohru.

No a najčerstvejšie Rada pre rozpočtovú zodpovednosť povedala, že vláda sa vandráckym podvodom pokúša odbiť svoje ústavné povinnosti.