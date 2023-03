Čo ponúka Fico Pellegrinimu (komentár)

Ako si vybrať medzi skupinami gangstrov.

Prišli sme do momentu krásnej zhody Ficovej domácej aj zahraničnej doktríny. Pre nedočkavých by sme to mohli zhrnúť takto: lotri sú na jednej aj na druhej strane, takže človek by si mal vybrať čisto podľa hlasu srdca.

Takto to Robert Fico nehovorí, ale veľmi silno sa snaží evokovať, že jeho mafiánsky štát bol len nahradený iným. Sieť podozrení uplietol na tlačovej konferencii s Parom a Gašparom po bokoch (Kaliňák sa ospravedlnil). Najzábavnejšie je, že sa ňou obracia na nádejného koaličného partnera - Petra Pellegriniho.

Chce ho dobromyseľne varovať, že je tlačený do koalície so stranami, ktoré údajne majú v polícii nastrčených ľudí, manipulujú vyšetrovania a zodpovedajú sa oligarchom.

Vyzerá to ako zrkadlový odraz obvinení, ktoré sa pred voľbami 2020 vznášali nad Smerom. A veru, mali aj robustnejšiu podobu ako Ficovo „Nemám to overené, pani redaktorka, ale blíži sa taká informácia.“ Čo je čarovná formulka, po ktorej sa môže povedať takmer všetko.