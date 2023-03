Klusovi bohorovnosť nestačila

Že sa Heger nehanbí.

Bývalý štátny tajomník Martin Klus si na vlastnej koži vyskúšal zľudovené „to ja môžem ísť robiť jadrového fyzika“, len atómové znalosti vymenil za inú vysokú špecializáciu – audítorstvo.

Poverená vláda Eduarda Hegera sa nazdala, že svoje predstieranie odbornosti a skutočne hlbokú neschopnosť robiť (aj personálnu) politiku môže exportovať za hranice. Veď tam istotne za našu tuposť ešte radi zaplatia. V Bruseli však narazila na normálny svet, kde ešte stále zvažujú aj niečo iné ako politickú náklonnosť a zásluhy.

Za Klusovo vystúpenie pred europoslancami sa skutočne môže hanbiť každý, kto si dožičí čo len pár minút verejného vypočutia. Asi takýto nejaký pocit pochytil aj prezidentku, keďže sa tak rýchlo do celej veci vložila a požiadala vládu o stiahnutie tejto veľkolepej kandidatúry (pred ktorou varovala už prv).

Tento krok by mal byť samozrejmosťou nasledujúcou okamžite po Klusovom fiasku. Len Klusovi sa to asi zatiaľ nezdá, lebo na to, aby odtiaľ pelášil s červenými ušami, potrebuje najprv nezískať podporu pléna. To je jedna absurdita a ďalšou je, že sa nezahanbí poverený premiér a minister nielen financií Heger.