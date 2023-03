Nenávisť, ktorá zabila Tupého, je dnes v parlamente (komentár)

Vražda je aj dnes aktuálna a nielen preto, že zatiaľ nebola vyšetrená.

Daniela Tupého si pred takmer osemnástimi rokmi vrah nevybral na brehu Dunaja náhodne. Odlišoval sa od jeho predstavy, ako by mal vyzerať obyčajný občan tejto krajiny. Osem bodných rán nie je dôsledkom nešťastnej bitky. Je to vražda.

Toto tvrdenie nevyvrátia ani prípadné výpovede podozrivých, keďže tí patrili k neonacistickej scéne.

Ešte predtým, než by si niekto mohol povzdychnúť, veď to bolo dávno, a nádejať sa, že dnes sme bezpečnejšia krajina, spomeňme si na vraždu pred Teplárňou alebo kopance do hlavy Henryho Acordu.