Koho neteší vývoj vo vyšetrovaní Tupého vraždy

Našťastie prokuratúra nechala o väzobnom stíhaní Puškára rozhodnúť súd.

Nad eventualitou, že polícia po takmer osemnástich rokoch možno chytila vraha Daniela Tupého, by sa malo vznášať len potešené prekvapenie. Táto vražda je starý nevyliečený vred: iba 21-ročný študent filozofie dostal len pre svoje dlhé vlasy osem bodných rán. A za tento hnus si zatiaľ nikto nešiel sadnúť, pričom nenaplnená spravodlivosť pri extrémistickej vražde traumatizuje nielen jeho rodinu, ale celú spoločnosť.

No nie. Po správe o prepustení ôsmich zadržaných sa kadekto zjavne tešil. Všetko osoby, ktoré neprajú NAKA ani policajnému prezidentovi Štefanovi Hamranovi tento vývoj, lebo ich partikulárne záujmy sú im prednejšie.

Napríklad exministerka vnútra Denisa Saková by mala tíško závidieť. Možno aj závidí, ale iste nie tíško, keď sa pozrieme na jej facebookové hodnotenie akcie Karma. A môže aj popremýšľať o pojme karma v trochu iných intenciách a o policajných prezidentoch zo svojej éry. Z toho, ako si ich orgány činné v trestnom konaní následne vzali do parády, sa nezdá, že by riešenie starej extrémistickej vraždy bolo ich životným cieľom, oni mali iné koníčky.

Peter Pčolinský, ktorý sa takisto vyjadroval o prvom zadržaní a prepustení ôsmich osôb, tiež nie je nezaujatý. Len nevedno, prečo do toho vôbec vstupuje, keď z pozície podpredsedu parlamentu nemá s prípadom lautr nič spoločné.

Ešte si dovoľme malú odbočku do policajnej vojny: čurillovcov. Krajská prokuratúra sa pajedí, že Hamran zverejnil, kto pracoval na tejto vražde. Nech sa však nečuduje.