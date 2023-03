Poklusom Klus: Ako to na Slovensku funguje (píše Samo Marec)

Máme dočinenia s ľuďmi, ktorí skrátka za veľa nestoja.

Autor je prekladateľ a publicista

Fašistický poslanec Miroslav Suja bral peniaze na Ukrajincov a rozbehla sa kauza Remišovej vešiaky, ktorá bola – uhádli ste správne – o Remišovej vešiakoch a potom ešte možno o nejakých divánoch.

Poslanec Igor Matovič, ktorý je hrdý na to, že robí veci bez ochranky, príde o ochranku, ktorú v prvom rade vôbec nemá mať. Pri tej príležitosti vyhlásil, že ak sa mu niečo stane, tak si majú novinári spytovať svedomie.

No a potom mal Matovič covid a prišiel do parlamentu, kde povedal, že prišiel, aj keď ten covid stále má, no a keď ho novinári citovali, tak ich skritizoval, že veria tomu, čo povedal.

Mimochodom, je praktické predpokladať, že keď Igor Matovič niečo hovorí, tak pravdepodobne klame.

Máme koalíciu!

Parlament neschválil novelu Trestného zákona od fašistov, ktorí chceli zaviesť trestný čin nedovolenej zmeny pohlavnej identity. Parlament však zároveň posunul do druhého čítania novelu Anny Záborskej, ktorá transrodovým ľuďom znemožní úradnú zmenu pohlavia a rodného čísla.

OĽaNO sa so stranou Sme rodina zhodlo na tom, že žiadna koaličná zmluva už neplatí, no a namieste by azda bolo opýtať sa, aká koaličná zmluva akej koalície a akej vlády, proste kto, kde, s kým a prečo.

Ak sme si totiž všimli správne – a podľa všetkého sme si správne naozaj všimli –, tak koalícia neexistuje od začiatku septembra, čo je, prosím pekne, pol roka. Odvtedy totiž SaS v koalícii nie je, OĽaNO sa medzitým rozpadlo, zaľudia fakticky neexistujú a Sme rodina si už dávno aj tak hlasuje, ako chce.

A jediná koalícia, ktorá existuje, je hocikto s hocikým, ale hlavne konzervatívne.

Plán obnovy síce medzičasom pokrivkáva na všetky štyri a v parlamente naň chýbajú hlasy, ale hlasy na schvaľovanie takýchto kapitálnych hlúpostí nechýbajú. My sa totiž nechceme zlepšovať a ani tie peniaze asi až tak nepotrebujeme. Ale hodnoty a poriadok, to áno. A koniec chaosu. No zbohom.

Teda niežeby sme koniec chaosu nepotrebovali, ale ak to hovorí Fico, tak no zbohom.

Balada o nenaplnených ambíciách

Mrzutosť spočíva v tom, že Martin Klus chcel byť európskym audítorom. No a keďže na to nemal vôbec žiadnu kvalifikáciu, tak bol osobitne kvalifikovaná osobnosť. A keďže tú kvalifikáciu nemal ani ako osobitne kvalifikovaná osobnosť, tak ho neschválili.

Teda neschválili; oni ho doslova zdevastovali, lebo výsledok 0 : 20 je debakel ešte aj vo svete, v ktorom hrá Bulharsko hokej.

Klus povedal, že nechápe, čo sa stalo, ale cíti krivdu. A môže za to Sulík.