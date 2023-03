Vo veci Tupého vraždy skutočne niekto spieval

Puškárovým kamarátom akoby prekážalo len to, že ich namočil.

Kto si myslel, že v najnovšom vývoji v kauze vraždy Daniela Tupého majú orgány v rukách niečo silné, nemýlil sa. Z prípadu sa už vynárajú detaily, obvinený advokát Adam Puškár zostáva podľa rozhodnutia okresu vo väzbe a nie je to len jedna svedecká výpoveď, ktorú si proti nemu nachystali.

Nevedno, kedy na Slovensku prestanú lietať „uniknuté“ spisy, uznesenia a výpovede, lebo je to skutočne cholera. No čo už, tak sme sa aj teraz dozvedeli podrobnosti z výpovede svedka a asi aj to, prečo sa polícia zháňala po telefónoch.

Zdá sa, že celej agresívnej skupine, ktorej bol Puškár členom, prekážalo len to, že ten „úplný idiot“ ich všetkých namočil do vraždy, nie však vražda samotná.

To by znamenalo podobnú ľudskú citlivosť, akú prejavil teraz Puškárov klient, extrémista Jaroslav Pagáč, keď mňaukal na facebooku, že bol zadržaný práve jeho advokát práve pár dní pred jeho ďalším pojednávaním. Veru, iste aj celá vražda sa konala len preto, aby sa siahlo na práva Pagáčovi.

O právoplatnosti Puškárovho stíhania vo väzbe teraz rozhodne krajský súd. Z jeho advokáta nevypadlo nič, čo by bránilo myslieť si, že kraj nedeľné rozhodnutie potvrdí. Že nie sú splnené materiálne podmienky väzby, je varenie z vody, pretože už to, čo povedala prokurátorka Soňa Juríčková, je s tým rozpore, ale ako vždy, uvidí sa.