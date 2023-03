Záborská musí odísť s Matovičom (komentár)

Kresťanská únia hľadá miesto dôstojnej politickej smrti.

Kresťanskí demokrati koncom minulého týždňa oznámili, že žiadne spájanie s ultrakonzervatívnou Kresťanskou úniou nebude. Za týmto rozhodnutím je čiastočne zdravý rozum, čiastočne neláska k Igorovi Matovičovi.

KDH sa, pochopiteľne, do parlamentu dostať chce. Po rokoch, keď bola táto štandardná strana z kola von, by jej návrat znamenal aj istý náznak návratu do normálu. Stále to však nie je celkom isté, voliči nie sú práve najstabilnejšie stvorenia a, žiaľ, platí aj staré dobré: Zíde z očí, zíde z mysle.

Predseda Majerský teda bezpochyby musel aspoň chvíľu prepočítavať, či by mu elektorát Kresťanskej únie, ktorú v minulých voľbách krúžkovalo vyše sedemdesiattisíc ľudí, nepomohol.

Zdá sa, že toto pokušenie nebolo veľké, lebo o žiadnej koketérii z jeho strany nemohla byť ani reč a pytačky zarazil okamžite. KDH si je veľmi dobre vedomé, že ak sa má šancu znova dostať do vysokej politiky, môže to byť len s s nálepkou „lepších“ kresťanov.

Takých, čo (aspoň okato) nepopierajú modernú vedu, svoju politickú agendu nestavajú len na kriminalizovaní ľudských práv a pranierovaní menšín, nehlasujú s fašistami a nie sú podržtaškami Igora Matoviča. To posledné treba zdôrazniť a zapamätať si. Práve OĽaNO Igora Matoviča je pravý dôvod neúspešného spájania aj pravdepodobná pointa príbehu.