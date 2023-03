Cynická obluda: Romana v šľapajách Tabák

Dokonalé kariérne déjà vu.

Romana Tabák začala politicky v OĽaNO, potom prešla do Sme rodina a odtiaľ teraz odišla aj so svojimi otvorene kolaborantskými názormi, takže už ju čaká len Smer alebo Republika. Vzostup do suterénu je očividne jej obľúbený kariérny vzorec.