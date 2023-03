Stav ľudských práv nie sú naše kraslice a modrotlač (komentár)

Máme zastaranú infraštruktúru a urazíme sa, ak nám to povedia.

Poslanci, ktorí schválili uznesenie proti uzneseniu Európskeho parlamentu k vraždám na Zámockej, sa snažia presvedčiť nás, že stav ľudských práv na Slovensku je niečo, čo nás definuje a pramení z hĺbky našej identity.

Niečo, čo si musíme chrániť, lebo je to ako jedlá, tance a vzory na odevoch našich predkov.

Lenže pozrieť sa na to dá aj celkom inak. Že to, v akom stave máme ľudskoprávnu infraštruktúru, koreluje so stavom diaľnic, nemocníc a škôl. Dokonca je to ešte horšie, lebo odmietame, ak nás niekto pomerne neškodne – ako EP v uznesení – upozorní, že máme problém.