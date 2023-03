ZKH píše: Ani vojna, ani právny štát. Hlavnou témou volieb bude zdražovanie

Súhrn týždňa Zuzany Kovačič Hanzelovej.

Na začiatku decembra 2022 som moderovala diskusiu pre organizáciu Vagus. Bola o bezdomovectve aj o chudobe. Medzi panelistami bol aj človek z Pracujúcej chudoby. Šokovalo ma, že vtedy hovoril o tom, že každý tretí Slovák má mesačný čistý príjem do 500 eur. Až 2,6 milióna Slovákov má príjem domácnosti do 700 eur. Napríklad v rámci Prešovského kraja má viac ako 63 percent obyvateľov disponibilný mesačný príjem do 700 eur.

„Ak bude aj na budúci rok pokračovať zdražovanie takýmto tempom, bude mať polovica všetkých Slovákov v rámci celého Slovenska obrovský problém,“ hovoril vtedy Martin Halás, ekonóm z Inštitútu pre výskum sociálno-ekonomických rizík a alternatív.

Je koniec marca 2023 a zdražovanie potravín je na rekordných číslach. Medziročne podľa Štatistického úradu zdraželi potraviny takmer o 30 percent. Bývanie, energie a voda o takmer 15.

Podľa odhadov z minulého roka môže človek s príjmom do 500 eur minúť na potraviny najviac 104 eur. Už pred rokom to znamenalo, že kupuje nekvalitné potraviny, s čím nevyhnutne súvisí obezita, zlý zdravotný stav, nedostatok živín a výživy aj pre malé deti v týchto rodinách. Ak všetko zdraželo o tretinu, čo si asi títo ľudia môžu kúpiť? Z čoho asi žijú? Zdraželo všetko - mlieko, vajcia, ryža, zemiaky aj cibuľa. Chlieb, rožky, múka, cukor, všetko.

Dá sa žiť zo 74 eur mesačne?

A teraz si predstavte, že od štátu poberáte dávku v hmotnej núdzi. Piaty mesiac po sebe počet poberateľov tejto dávky na Slovensku stúpal - poberá ich viac ako 66-tisíc ľudí. Ak prirátame, kto s nimi žije v domácnosti, odkázaných na túto dávku je 140-tisíc ľudí na Slovensku. A hoci sme dávku nedávno zvyšovali, pre jednotlivca je dávka v hmotnej núdzi 74 eur mesačne, 140 eur mesačne, ak ide o rodiča s jedným až štyrmi deťmi (!), 128 eur, ak ide o dvojicu bez detí a 192 eur, ak ide o dvojicu s jedným až štyrmi deťmi. Žiadne terno, čo?

Dáta pritom hovoria, že väčšina poberateľov dávok v hmotnej núdzi sú bezdetní jednotlivci, nie mnohopočetné rodiny. V roku 2011 do tejto kategórie patrili až dve tretiny ľudí, ktorí túto dávku dostávali. Čo si asi kúpite zo 74 eur mesačne, ak všetko o tretinu zdraželo?

Posledné dva roky počet ľudí ohrozených chudobou stúpa

Aj keď u nás medziročne počet ľudí ohrozených chudobou dlhodobo klesá, posledné dva roky po pandémii stúpal. Navyše, podľa sociológa Vašečku sú chudobné aj iné štáty v Únii, no my máme najväčší počet ľudí, ktorí žijú v absolútnej chudobe. V krajine, kde sa hrdíme, že sa staráme o rodinu, je takmer každé šieste dieťa v domácnosti s príjmom pod hranicou chudoby. Pod hranicou príjmovej chudoby žilo dvakrát toľko detí ako dôchodcov.

Keby sme zašli ešte do väčších absurdností, rozpočtová rada vo svojej analýze o chudobe poukázala aj na to, že hoci sa na Slovensku zásadne počet ľudí ohrozených príjmovou chudobou nemení a je relatívne stabilný, do roku 2014 bol stabilný aj podiel ľudí, ktorí poberali dávku v hmotnej núdzi. Pýtate sa, prečo do roku 2014? To bol rok, keď Smer za pomoci Igora Matoviča a Petra Polláka, vtedy splnomocnenca pre rómske komunity, vymysleli, že dávku si človek musí odpracovať.

Niekde sa v roku 2014 stala chyba

Po roku 2014 tak začal počet ľudí, ktorí dávku dostávajú, významne klesať. No počet chudobných ľudí na Slovensku sa nemenil. Výsledkom je, že napriek podobnému počtu ľudí ohrozených (relatívnou) príjmovou chudobou, štát nastavením sociálneho systému pomáha čoraz menšej skupine ľudí v hmotnej núdzi. Podiel počtu ľudí pod hranicou chudoby na poberateľoch dávky v hmotnej núdzi sa zvýšil z dvojnásobku na päťnásobok.

Inými slovami - máme stále veľa chudobných ľudí, ktorí čoraz menej a menej dosiahnu na dávky od štátu. Navyše, všetko začalo dražieť a tí, ktorí sú chudobní, sa prepadajú hlbšie a hlbšie.

Nejako šípim, že hlavnou témou týchto volieb nebude ani vojna, ani mobilizácia, ani trestné konania bývalých nominantov strany Smer. Hlavnou témou bude chudoba, zdražovanie a ekonomická neistota. A niet sa čo čudovať. Polovica krajiny tu totiž žije v úplne iných podmienkach ako zvyšok. Spomeňte si na to nabudúce, keď budete šokovaní z predvolebných prieskumov.

AI očami Billa Gatesa

Bill Gates zverejnil svoju rozsiahlu esej o AI. Rozoberá v nej viacero pohľadov. Mňa zaujali dva - to, že považuje služby AI za také vzrušujúce ako PC a internetovú revolúciu, ktorej bol sám tvorcom.

Druhý pohľad, ktorý ponúka, súvisí viac s jeho charitatívnymi projektmi, ktorým sa v posledných rokoch venuje. Bill Gates prináša pohľad, že AI by mohla zásadne pomôcť aj najchudobnejším. Upozorňuje však, že trh sám od seba produkty a služby nevytvorí.

"S dôveryhodným financovaním a správnymi politikami môžu vlády a filantropia zabezpečiť, že AI sa použije na zmiernenie nerovností. Rovnako ako svet potrebuje svoje najsilnejšie mozgy zamerané na naše najväčšie problémy, budeme potrebovať sústrediť najlepšie AI sveta na naše najväčšie problémy," píše Gates.

Upozorňuje, že bude zaujímavé premýšľať o tom, či by umelej inteligencii kedy napadlo identifikovať nespravodlivosť a pokúsiť sa ju zmierniť. "Musíte mať zmysel pre morálku, aby ste videli nerovnosť alebo by ju aj čistý racionálny AI videl? Ak by rozpoznal nerovnosť, čo by navrhol, aby sme s tým urobili?" pýta sa Bill Gates.

Esej sa končí aj zdvihnutým prstom - svet si musí stanoviť pravidlá cesty, aby výhody umelej inteligencie prevažovali všetky jej nevýhody a aby sa tým výhodám mohli tešiť všetci, bez ohľadu na to, kde žijú alebo koľko majú peňazí. A musí tak urobiť určite pozornejšie a lepšie, ako to bolo pri nástupe sociálnych sietí. V opačnom prípade by to mohlo mať podobne zničujúci efekt.

Podcast týždňa: CEO openAI Sam Altman

O umelej inteligencii je aj dnešný podcast týždňa. CEO OpenAI Sam Altman, ktorý viedol firmu k ChatGPT a GPT-4, sa rozprával s Karou Swisherovou aj o tom, prečo je AI na skúšku pre ľudí zadarmo, v čom vidí riziká a v čom je to naopak mimoriadne vzrušujúce.

Viac o pretekoch gigantov, ktoré chcú mať vlastnú AI na trhu, o nástrahách a o množstve ďalších tém, ktoré súvisia s biznisom AI, sa dozviete v tomto až prekvapivo upokojujúcom rozhovore Sama Altmana s Karou Swisherovou.

Dobrá správa týždňa: Pána Weizera prepustili

Nie z práce, ale z väzby. Miloslav Weizer je po vyše dva a pol roku konečne na slobode. Súd ho prepustil z väzby, no stále mu hrozí vysoký trest za to, že mal v skleníku niekoľko rastlín konope, z ktorého si robil CBD oleje pre chronické bolesti.

Neprávoplatne ho už odsúdili na 16 rokov a dostal aj trest prepadnutia majetku. V prípade sú rôzne čudné veci - napríklad súd ani nevie, či rastliny mali dostatok obsahu THC, ani to, či to bol druh konopa siata.

Pán Weizer má 65 rokov, trpí chronickou obštrukciou pľúc a aj počas väzby absolvoval operáciu a jeho zdravotný stav sa zhoršoval.

Ako už niekoľkokrát, aj toto je dobrá správa cez trpkú pachuť, no predsa. Pán Weizer sa hádam domôže spravodlivosti aj pri odvolacom súde. A 16 rokov za podomácky vyrobené CBD oleje, to žiadna spravodlivá a normálna krajina nemôže myslieť vážne.

Video týždňa: Radoslav Procházka

S Radoslavom Procházkom sa poznám celú svoju novinársku kariéru. Kedysi sme ho oslovovali ako právnika, neskôr sme ho naháňali po parlamentných chodbách. Po dlhšej odmlke prijal pozvanie na rozhovor o právnom štáte - kto ma pozná, vie, že právnické dišputy patria medzi moje najobľúbenejšie.

S Radoslavom Procházkom sme preto hovorili o tom, či poslanie stíhačiek na Ukrajinu musí odobriť aj parlament, a diskutovali sme aj o rozhodnutí súdu zaplatiť drahú liečbu malej Editke. Prebrali sme aj agresivitu a spoločenskú situáciu, a tak celkovo sa z toho vlastne vykľul veľmi príjemný právnický rozhovor.

Film týždňa: Bono & The Edge

David Letterman spolu s lídrami kapely U2 urobili veľký počin. A sort of the homecoming je dokument, v ktorom Letterman spovedá Bona a The Edge o ich kariére - začiatkoch ako kresťanskej katolíckej kapely, až po ich svetový rockenrollový úspech.

Všetko sa to deje u nich doma v Írsku a prestrihané to je ich akustickým intímnym koncertom, v ktorom sa Bono a The Edge rozhodli pretextovať niektoré staré piesne - napríklad Sunday Bloody Sunday. Ich nový text je o čosi tvrdší ako ten, ktorí napísali ako mladí 20-roční muži.

Dokument je dostupný na Disney + a stojí za to.

Hudobná bodka: U2

V dokumente The Edge aj Bono hovoria o aktivizme - Bono vysvetľuje, že kapela ho podporuje, ale občas ich skúša a ide na hranu. V prípade Ukrajiny do toho šli obaja spolu a zverejnili akustickú verziu Walk On na podporu Ukrajiny.

Toto bolo štyridsiate deviate vydanie newslettera ZKH píše. Ďakujem, že nás čítate a počúvate.

