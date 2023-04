Predstavte si, že by v Smere hovorili pravdu (píše Samo Marec)

Mobilizácia neexistuje, voľby nikto nezmanipuluje. Len normálne klameme.

Ak by v Smere mali povedať pravdu, znela by zruba takto: klamali sme a klameme. (Zdroj: TASR)

Autor je prekladateľ a publicista

Štefan Kuffa prepísal ústavu do hlaholiky a Romana Tabák oznámila odchod z politiky, ale potom sa ukázalo, že to bol len vtip. Teda nie Romana Tabák, ale ten odchod z politiky.

Igorovi Matovičovi neprešiel návrh s 500 eurami, a tak povedal, že príde s plánom B, no a plán B bol tých istých 500 eur. A ďalej sa zaoberal znížením poslaneckých platov, hoci na to mal vo vláde zhruba dva a pol roka, ale vtedy si na to nespomenul.

No a navyše bolo aj čoraz jasnejšie, že Rázsochy nepostavíme, lebo ich nevieme postaviť ani vtedy, keď nám na to dajú peniaze, ale to celé je natoľko mizerný príbeh, že škoda drať klávesnicu.

Zase to len dopadlo ako vždy.

Kaliňák zachraňuje Slovensko

Situácia v Smere je taká, že Kaliňáka obvinili z podplácania a zhruba v tom istom čase sa začalo hovoriť, že by mohol byť šéfom volebného štábu. Ministrom zatiaľ nie, ale s dôrazom na zatiaľ.