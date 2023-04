Stanislav Párnický zmenil život každému, z koho stvoril režiséra

Bol nám blízky, aj keď sme odišli, aj keď sme vyrástli, aj teraz, keď začíname starnúť.

Prijímačky na réžiu trvali tri dni. Na konci nás zostalo iba pár. Režisér Párnický sa nesilil do fráz, tobôž do blahoželaní. Úsečne nám oznámil, že sme teda prijatí, ale je to dočasné, pretože po prvom roku nás aj tak zostane polovica.

Prvý deň akademického roka bol zároveň prvým dňom novopostavenej budovy filmovej a televíznej fakulty na Svoradovej. Chýbalo v nej takmer všetko vrátane bufetu. Zhromaždili sme sa na prízemí, profesor Párnický si odkiaľsi pritiahol stoličku a vyliezol na ňu, nie aby sme ho videli, ale aby on videl nás.

Toto je vaša škola, povedal. Toto je vaša budova, postavená pre vás. Buďte tu, nakrúcajte, pozerajte filmy, žite. Môžete všetko, ste takí slobodní, akí ste neboli a viac nebudete.