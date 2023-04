U Hegera niečo smrdí (komentár)

Rászochy môžu poslúžiť ako varovanie pred ďalšími škodami, ktoré ešte hegerovci sú schopní napáchať.

Dobromyseľní ľudia nad tou hanbou s ne/zrušením výstavby Rázsoch mávnu rukou ako nad pomerne vydareným prvoaprílovým žartom. Predsa len, nie každý deň sa stáva, že minister financií Eduard Heger vznesie zásadnú námietku voči návrhu ministra zdravotníctva Eduarda Hegera.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Už ani rezort financií neverí projektu Rázsochy. Je to omyl, tvrdí Hegerov hovorca Čítajte

Lenže keď sa na to celé pozrieme bližšie, je zrejmé, že keď premiér, minister financií a zdravotníctva v jednej osobe aj na vlastné pomery tak príšerne klame a trepe, niečo tam musí veľmi smrdieť. Na to sme si síce zvykli, ale v prípade ťažiskového zdravotníckeho projektu sa patrí aspoň predstierať znepokojenie.

Nie preto, aby sa ten projekt podarilo zachrániť. Každému, kto má ambíciu mať na to názor, je dávno jasné, že nijako nie je možné vybudovať Rázsochy v termíne a podobe, ako si ich Heger s Igorom Matovičom dvakrát vytepali do programového vyhlásenia a potom do plánu obnovy.

Prípad však môže poslúžiť ako varovanie pred ďalšími škodami, ktoré sú Heger s kolektívom schopní napáchať do konca svojho pôsobenia.