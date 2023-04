Kováčikovi advokáti asi boli na rýchlokurze u Fica (komentár)

Fico sa na pána „61 : 0“ dávno vykašlal.

Keď na Slovensku hovoria o zhoršujúcom sa stave právneho štátu Robert Fico, Robert Kaliňák, advokát Marek Para alebo niektorý z advokátov najslávnejšieho špeciálneho prokurátora Dušana „61 : 0“ Kováčika, je to vlastne informácia, že situácia nie je ešte taká zlá. Naopak, stav právneho štátu za Fica nie a nie zmiznúť z pamäti.

Niežeby Fico neprišiel aj sám na to, že sa bude hrať na obeť politických procesov, ale iste mu nebolo treba pomáhať detinskou radosťou z výsledkov vyšetrovania korupcie, zadržaní, väzieb atď. No to by sme od Igora Matoviča chceli nemožné.

Fica, pevne zaveseného na svoju simplexnú tézu o politickom pozadí svojich trampôt, len pred týždňom poslal kade ľahšie Európsky súd pre ľudské práva. Mimochodom, je pekné aj to, akým rezkým tempom tak učinil.