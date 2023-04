Nechali sme si slovenčinu zaplieniť cudzími výrazmi (komentár)

Jazyk treba zamknúť do vitrínky.

Bratia Talianska by mohli byť pokojne aj našimi bratmi. Je to názov strany, ktorá Taliansku dala premiérku Giorgiu Meloniovú a teraz aj návrh zákona, ktorému budeme výborne rozumieť. O pokutách za používanie „nesprávneho jazyka“ a ochrane pred cudzími prvkami je tu reč už desaťročia.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Talianski bratia (a propos, Giorgia je ich brat alebo sestra?) išli na vec rovnako osvietene ako onehda naši nacionálnejšie naladení spoluobčania. To jest bez znalosti fundamentálnych pravidiel jazyka – tie vám na rozdiel od normatívnych pravidiel nikto v škole do hlavy nenatĺkal.

Angličtina je v podstate prejav temných síl, jazyk treba zamknúť do vitrínky a do zákona nahádzať nejaké sumy ako výšky sankcií. Vyššiu úctu by však jazyku preukázali, keby sa pokúsili niečo sa o ňom dozvedieť.

Bratia a sestry navrhli pokuty až do výšky 100 000 eur verejným a súkromným subjektom, ktoré v oficiálnom styku používajú cudzie výrazy, najmä anglické. Šírenie angličtiny vraj ponižuje taliančinu a – pozor – všetky verejné a súkromné inštitúcie by mali na propagáciu svojich tovarov a služieb používať Danteho jazyk.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Brušeta alebo brusketa? Za nesprávnu výslovnosť a cudzie slová chystajú v Taliansku pokuty Čítajte

Síce asi myslia Danteho jazyk preložený do dnešnej taliančiny, nevedno len, či renesančný majster myslel vopred na označenia dnešných tovarov a služieb, nič v zlom.

Otázka je, či sme toto na ochranu slovenčiny nemali robiť od samého jakživa, je totiž preplnená cudzími výrazmi. Mnohé sa zákerne prezliekli tak, že ich dávno pokladáme za slovenské slová.