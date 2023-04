Smutný príbeh otca československých reforiem (píše Ivan Mikloš)

Václav Klaus na Slovensku opäť navrhoval mier a spochybňoval klimatickú zmenu. A odmietol diskutovať s Ivanom Miklošom.

Autor je prezident MESA 10 a exminister financií

Minulý týždeň navštívil Slovensko bývalý český prezident, predseda parlamentu, predseda vlády a tiež bývalý federálny minister financií a otec československých ekonomických reforiem Václav Klaus.

Stretol sa s občanmi na verejnej diskusii a absolvoval turné po slovenských médiách.

S Václavom Klausom sa poznám asi tridsaťpäť rokov. Prvýkrát som ho stretol v druhej polovici osemdesiatych rokov počas komunizmu, keď chodil na Slovensko s ekonomickými prednáškami pre mladých ekonómov.

Potom som s ním prišiel do kontaktu pri príprave a implementácii československých reforiem, najskôr ako poradca podpredsedu slovenskej vlády Jozefa Kučeráka, v rokoch 1990 až 1991 zodpovedného za ekonomické reformy v prvej slobodne zvolenej vláde, a potom aj ako minister privatizácie v slovenskej vláde v rokoch 1991 až 1992.

Klausov prínos pre Slovensko

Klaus bol v tom čase federálnym ministrom financií a hlavným architektom a lídrom radikálnych ekonomických reforiem, ktoré sa pod jeho vedením pripravili v priebehu roka 1990 a spustili od začiatku roka 1991.

Pre poriadok treba uviesť, že skutočným autorom týchto reforiem nebol Václav Klaus, ale poľský reformátor Leszek Balcerowicz, ktorý ako prvý spustil takýto radikálny reformný postup v Poľsku už o rok skôr, od začiatku roka 1990.

Nič to však nemení na tom, že presadenie tohto reformného konceptu, ktorý jeho odporcovia nazývali šokovou terapiou, je veľkou zásluhou Václava Klausa.

Politicky to vôbec nebolo ľahké, dáta však dnes jasne ukazujú, že vďaka tomuto prístupu prekonalo Československo (a v rámci toho aj Slovensko) prvé mesiace a roky po páde komunizmu s menšími negatívnymi dôsledkami a sociálnymi a ekonomickými nákladmi, ako by to bolo v prípade pomalšieho, tzv. gradualistického reformného prístupu.

Dokonca platí, že keby Slovensko nebolo v tom čase súčasťou Československa, hrozil by nie gradualistický transformačný proces (ako napríklad v Maďarsku), ale skôr spontánna transformácia, akej sme boli v tom čase svedkami v Bulharsku, Rumunsku, Moldavsku či na Ukrajine. Teda, okrem iného, veľmi vysoká inflácia, hlboká a dlhá ekonomická recesia, rozvrat verejných inštitúcií, obrovská systémová korupcia a podobne.

Václav Klaus má významný podiel na tom, že v Československu, ale najmä na Slovensku sa to nestalo.

Na čele reformnej trojky

Keby sme hľadali najúspešnejšieho politika v postkomunistických krajinách za posledných viac ako tridsať rokov, Václav Klaus by sa určite umiestnil v prvej trojke spolu s Viktorom Orbánom a Vladimirom Putinom.