Čo hovorí Sme rodina o spolupráci so Smerom (komentár)

Krajniak s Kollárom sa prekárajú.

Začína to byť zábavné. Jeden týždeň Boris Kollár ubezpečí verejnosť , že Robert Fico ich nepríde zjesť a dá sa s ním spolupracovať. A v nasledujúci to dovysvetlí Milan Krajniak tak, že oni s Ficom určite do vlády nevlezú.

Na Krajniakove slová, že Smer je pre Kollárovu stranu neprijateľný, odpovedala dotknutá strana, že neprijateľný je Krajniak. Nechal totiž stopu v spise Gorila a pripísali mu aj podiel na zhubnom pôsobení matovičovských vlád, konkrétne za slabé tlmenie prepadu obyvateľstva do chudoby.

Výborne, aj sme boli zvedaví, ako sa Smer vyrovná v rámci hesla „koniec chaosu“ so stranou Sme rodina. A zariadili to tak, že vinu zosobnili u Krajniaka. Takže Boris Kollár s rodinou môžu ďalej kráčať v ústrety potenciálnemu koaličnému partnerstvu so Smerom.