Čo je najväčší hriech Roberta Fica (píše Beata Balogová)

Keby sa Robert Fico po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej bol stiahol z politiky, budúce generácie by si ho pamätali ako šéfa mafiánskeho štátu, nepriateľa slobodnej tlače a kŕmiča oligarchov. No nemal by historický záznam, že je extrémista.

Ficova trajektória dnes smeruje k partnerstvu s tým najhorším, čo politika môže splodiť: s fašistami.

Niektorí môžu namietať takéto zaradenie Republiky a argumentovať, že strana Milana Uhríka obsahuje už nanajvýš len stopové prvky tejto ideológie, keďže od svojho vzniku sa snaží priblížiť k mainstreamovej politike.

Je pravda, že Republika si obrusuje hrany. Síce s veľkou dávkou sebazaprenia, ale pripomína si SNP a nehajluje v parlamente. Nakoľko je táto zmena autentická?

Uhríkova metamorfóza