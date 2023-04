Fico s Matovičom si idú za svojim

Pred očami nám dozrieva starostlivo obrábané ovocie hnevu.

Keď prieskumy mesiace prinášali neveselé výsledky svedčiace o tom, že „najlepšia vláda v slovenských dejinách“ v občanoch zlikvidovala nádeje a vyvolala nevídaný hnev, dobrí ľudia a optimisti hľadali nádej v budúcnosti. Veď do volieb je ďaleko a všeličo sa môže zmeniť.

Tento síce ľudsky trochu pochopiteľný, ale inak len bezprizorný typ uvažovania bol aj leitmotívom hanebného odkladania volieb po páde vlády na september. Lebo občania dovtedy dostanú dôveryhodnú alternatívu!

No a naskutku, keď sa pozrieme na politický vinohrad, vidíme, že sa nám doslova pred očami všeličo mení a dozrieva starostlivo obrábané ovocie hnevu, takže Hlas postupne prichádza aj o teoretickú možnosť zlepiť to s niekým iným ako so Smerom.

Igorovi Matovičovi to nemáme za zlé, veď presne o toto mu išlo, ale ostatní zúčastnení by sa mohli aj trochu hanbiť.