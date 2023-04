Obvinený z vraždy Tupého má šťastie, že ho nebudú súdiť na základe dojmov (komentár)

Keby sa Puškár nezatajoval, bol by zrejme na slobode.

Krajský súd nijako nešokoval utorkovým rozhodnutím, ktorým ponechal vo väzbe advokáta Adama Puškára, obvineného z vraždy Daniela Tupého pred takmer osemnástimi rokmi.

Trochu však prekvapuje, že na rozdiel od okresného súdu nevidí dôvody na kolúznu väzbu. Tam by sa dalo povedať, že z medializovaných správ ovplyvňovanie svedkov takmer až trčalo. Jediným dôvodom tak ostala hrozba úteku a vyhýbania sa trestnému konaniu.

Pre Puškára je to teda aj odkaz, že keby sa nebol vyhýbal policajtom pred svojím zadržaním, bol by zrejme vyšetrovaný na slobode, a to musí byť preňho celkom drsný poznatok.

Dnes sa o tomto vyhýbaní vie podstatne viac, pretože hoci uznesenie Okresného súdu Bratislava V médiá (ani denník SME) na infožiadosť nedostali, televízia Markíza si ho našla na stole, ako je na Slovensku pekným zvykom, a o podrobnostiach informovala ešte v piatok večer.

Vyplýva z neho naozaj ťažko pochopiteľné správanie advokáta, ktorý predsa musí dobre vedieť, aké je nezmyselné hrať sa s policajtmi na skrývačku. Respektíve vie to, pokiaľ nie je práve v stave hlbokej paniky. Súčasne sa Puškár zabalil pre prípad, že skončí vo väzbe (!).

Rovnako nepochopiteľné je správanie jeho okolia, kde sudca Golian dospel k záveru, že manželka a koncipientka by Puškára nezatajovali bez jeho vedomia, respektíve pokynu.