Biely muž sa pokúsil o vtip

Arogancia tých, čo sa cítia vyvolení, robí náš svet horším.

Autorka je sociálna poradkyňa a analytička

Roman Joch vedie Inštitút pre výskum práce a rodiny, organizáciu úzko spätú s ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, čo skúma napríklad pilotné projekty housing first aj aktívne starnutie alebo ako zlepšiť život ľuďom so zdravotným znevýhodnením, čiže je to odborná šarža.

Roman Joch napísal na twitteri: „Že města jsou navržena pro bílé a bohaté muže? Možná proto, že oni je postavili. Proto jsou krásná a dobrá pro život. Dejte ale postavit města chudým černým ženám a uvidíte, jak budou vypadat a kdo tam bude chtít žít.“

Nerozumiete vtipu?

Prehltla som a hovorila som si: Fakt to dal takto verejne? Tak pohŕdavo, tak zahanbujúco, doslova „na rasu“?

Nuž, tak to chodí v jeho svete – vo svete bielych mužov, ktorí obdivujú iných bielych mužov už len preto, že sú bieli (aj keď v skutočnosti sú trochu do béžova a trochu do ružova) a môžu si robiť, čo chcú, bez toho, aby im do toho nejakí „iní“ (veď im aj dlho hovorili, že „farební“) a nebodaj „iné“ kecali.

V tom svete si môže o tých „iných“ písať a hovoriť čokoľvek – stačí, keď niekde v texte pridá slovo „ironický“ – a je z toho vonku. Akože právne. Aj morálne.