Macron ukázal Amíkom bagetu (komentár)

Francúzsku sa politika štyroch svetových strán aj môže podariť.

Okolo toho, čo zaznelo na Macronovej čínskej návšteve a čo povedal aj nepovedal následne pre európske denníky – Les Echos, Politico – sa rozprúdila vášnivá translatologická a interpretačná orgia.

Na obranu Macrona sa ozval prezident Európskej rady Charles Michel, že to možno nie každý cíti presne tak ako francúzsky prezident, ale že ktosi sa ešte okolo stola lídrov nájde, kto by podpísal, že nemáme byť nasledovateľmi Ameriky.

Veď to je aj v poriadku, u nás sa tiež ktosi taký nájde. A jeho politika štyroch svetových strán sa po voľbách v septembri môže stať oficiálnou zahraničnopolitickou doktrínou pre Slovensko.

Keď to hovorí jeden či pár členov Únie, je to stále zvládnuteľné riziko. Horšie je, ak by sa mal tento postoj stať novým európskym konsenzom.