Ak Čaputovej skoré rozhodnutie o kandidatúre nevyhovuje, môže naň zabudnúť (komentár)

Máme pred sebou dve celkom rozdielne verzie budúcnosti.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Sľub, že prezidentka sa k prípadnej opätovnej kandidatúre vyjadrí do určitého času – nepriamo sa dá odvodiť koniec mája –, nepatrí medzi tie politicky záväzné, ktorých eventuálne porušenie by sa jej dalo vyčítať a znižovalo by jej dôveryhodnosť.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Ak prezidentka ohlási kandidatúru, pohne to aj hlasmi v parlamentných voľbách Čítajte

Je to drobnosť. Takže ak skoré rozhodnutie pociťuje prezidentka ako nevýhodné či rovno kontraproduktívne, môže si pokojne dovoliť na sľub zabudnúť. Trebárs so zdôvodnením, že vzhľadom na vlečúcu sa politickú krízu a nie riadne, ale predčasné parlamentné voľby je situácia podstatne komplikovanejšia, než keď sa vyjadrovala.