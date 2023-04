Trest pre Kažimíra garantuje, že korupcii sa bude ďalej dariť (týždeň podľa Schutza)

Bodaj by Fíni neboli šťastní, keď vstúpili do NATO.

Peter Kažimír si v Smere najviac rozumel práve so skupinou okolo Petra Pellegriniho. (Zdroj: FOTO SME - JOZEF JAKUBČO)

Udalosť týždňa

Pentagon Leaks.

Zrejme ďalší „krtko“ z (prekliateho) rodu Snowden-Manningovských (je vraj omnoho pravdepodobnejší než hackeri) stojí za únikom dokumentov, ktorý znovu a zas kompromituje ochranu utajovaných skutočností v bludisku inštitúcií s rozpočtom vyšším než šesť ďalších najvyšších armádnych badžetov (Čína, Rusko, Británia...) dohromady.

Strategicko-bezpečnostné dôsledky sa budú zratúvať roky.

Na najtraktovanejší problém naštrbenej dôvery však platí jedno: od USA, ktoré v rámci spravodajskej spolupráce spojencom nepomerne viac dávajú, než prijímajú, nemôže nikto súdny očakávať, že to, ako sa nakladá s najcitlivejšími informáciami, či sa napríklad neposúvajú na neprijateľné adresy, si nebudú kontrolovať a strážiť.

Aj spravodajsky odpočúvaním, keďže keby tak nečinili, vŕtali by dieru do vlastnej národnej bezpečnosti. Alebo si viete predstaviť normálneho Slováka, ktorému by prekážalo, keby americké tajné služby odpočúvali Fica?

Udalosť SR

Kažimír.