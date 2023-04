Čím platíme za dlhý život

Jediné, čo v súvislosti so starobou akceptujeme, je vek odchodu na dôchodok.

Autorka je režisérka

Podujať sa odletieť načas do alebo z Francúzska bolo v uplynulých týždňoch v podstate iba zbožným želaním, pretože vzdúvajúce sa vlny masívnych protestov proti dôchodkovej reforme pravidelne ochromovali dopravu. Francúzska Ústavná rada však potvrdila platnosť návrhu dôchodkovej reformy, ktorá posunula vek odchodu do dôchodku na 64 rokov. Francúzom sa to nemusí páčiť, ale inak to nejde. Toto je cena za dlhý život.

V novom tisícročí sme si zvykli, že žijeme dlhšie. Že žijeme dlho. Že obdobie staroby predstavuje tretinu ľudského života, že viac než polovicu života sme šediví.

„Keď sa mamko dievke pätnásť rôčkov minie, už jej len srdiečko za šuhajkom hynie,“ zanôti Mária Mačáková vo filme Martina Ťapáka Krutá ľúbosť z roku 1978. Jedna z mojich obľúbených filmových scén. Aj ja som mala pätnásť rokov, keď mi začalo srdiečko za šuhajkom hynúť a rovnaký jav postihol kompletne všetky moje spolužiačky v prvom ročníku na strednej škole.