Fico, Danko, Rezník: Páči sa im Rusko, ale žiť chcú ako na Západe (píše Samo Marec)

Nejde predsa o ideály, ale o moc a peniaze.

Autor je prekladateľ a publicista

Zbavme sa otlaku hneď skraja: zhromaždenie, ktoré Progresívne Slovensko zvolalo na podporu prezidentky, bolo takým mimoriadne zlým nápadom, že muselo zakročiť počasie a poskytnúť výhovorku na jeho zrušenie.

Ktovie, ako to bolo a čo je horšie: či to, že so samotnou prezidentkou tento nápad nikto nekonzultoval (ale to sotva), alebo to, že ho s ňou naopak niekto konzultoval a všetci dospeli k záveru, že je to dobrý nápad.

Veď si to predstavte: do tej diskusie muselo byť zapojených nemálo ľudí. A napriek tomu sa nenašiel dostatočne silný hlas (napríklad prezidentkin), ktorý by povedal, že je to zlý a obojstranne kontraproduktívny nápad a nijakým spôsobom to nemôže dopadnúť dobre. Jedine, že by pršalo.

Nízko visiace ovocie

Výhoda je však v tom, že vždy, keď je zle, tak je zároveň hneď aj horšie, lebo Andrej Danko ďalej pokračuje v spájaní všetkých možných konzervatívno-nacionalisticko-komunistických síl, a hoci to na prvý pohľad zmysel nedáva, tak na druhý pohľad to naopak dáva zmysel dokonalý. A hoci to môže na prvý pohľad byť aj na smiech, tak ten smiech vás prejde, keď sa Andrej Danko náhodou zase ocitne vo vláde.