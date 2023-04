Desiatky rokov starý rekord je v ohrození a možno už aj padol.

Minister financií aj zdravotníctva, premiér, predseda rady vlády pre drogovú politiku a to ešte zďaleka nie je všetko. Toľko funkcií mal naposledy starý Biľak, ale on to nazbieral ako vrchný zločinec v totalitnej diktatúre. Heger útočí na jeho rekord v demokracii.