Matovič drží Aliancii palce. Mali by sa mať na pozore (komentár)

Po KDH chce Matovič robiť personalistiku aj u Maďarov.

Pri príležitosti odchodu Györgya Gyimesiho od Matoviča si pripomeňme, že tento poslanec sa chcel pobrať z NR SR, ak bude jeho líder druhýkrát degradovaný. A veru, Igor Matovič po premiérskom poste opustil aj ten ministerský, no spomínaný poslanec ostal.

Nebol to tak celkom záväzok, skôr dôkaz lojality k Matovičovi.

O to zvláštnejšie vyzerá, keď teraz svojmu liblingovi na cestu Matovič vystrojil tlačovku. A tú venoval myšlienke, že Gyimesiho by mali chcieť v Aliancii.

Divákoposlucháč sa aj môže diviť, prečo nás obťažujú úvahami. Nech sa Gyimesi dohodne, presunie a potom nech sa prihlási, prečo si myslí, že Aliancia s ním poskočí nad päť percent. Inak nech šetria náš čas.

Lenže Gyimesi sa u Matoviča čosi podučil. Takže spoločne vyšli pred mikrofóny robiť personalistiku vzpierajúcej sa strane Aliancia. Kompozit maďarských strán, ktoré stále obsahujú aj nadetnický Most, sa totiž myšlienkou Gyimesiho prítomnosti už zaoberal. A nedopadlo to tak, že by poslanca vítali potleskom. Dokonca to majú u svojich voličov aj zmerané.