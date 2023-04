Pellegriniho hlavný expert na zahraničnú politiku sa vyfauloval na dorastenke Smeru (týždeň podľa Schutza)

Samosprávna reforma bičuje emócie. Toto je svietiť a kúriť?

Udalosť SR

Gyimesi a Híd.

Vyhlásiť za udalosť pletky okolo štvorpercentnej strany je trúfalé. Ale. Kým autor považoval rozpad Aliancie za pravdepodobný až po voľbách, Gyimesiho nekonečné azylové konanie nevylučuje ani scenár, že vymodlená strana menšiny vybuchne ešte teraz na jar.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Osobne sa autor kloní k tomu, že kategorické („kategorické“) NIE „hídáckej“ frakcie pre najžiadanejšieho zbeha z OĽaNO je taktická hra, ktorej ovocím má byť znovuotvorenie kandidátnej listiny a viac voliteľných pozícií pre „hídákov“. No aj pohrobkovia Bugára, aj (bývalá) SMK, ktorá vidí orbánovca Gyimesiho ako posilu non plus ultra, musia vážne rátať, čo urobia, ak je tá druhá frakcia rozhodnutá ísť až na doraz.

Chybný krok

Zákaz Ukrajiny.